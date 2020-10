1









Ovidiu Hategan sarà l'arbitro di Dynamo Kiev-Juve. La gara di Champions League, che si disputerà martedì sera alle 18.55, darà il via alla massima competizione europea. Le designazioni Uefa hanno dunque deciso per il fischietto originario della Romania, che sarà assistito dai connazionali Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe. Quarto uomo sarà Sebastian Coltescu. Al VAR, opzione tedesca: Bastian Dankert (Ger). Assistente VAR Harm Osmers (Ger). Un solo precedente per l'arbitro: è Juve-Porto del 14 marzo 2017.