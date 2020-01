Ad un mese dalla rottura del legamento crociato anteriore, Memphis Depay sembra tutto meno che un giocatore in via di riabilitazione., sta facendo di tutto per tornare a pieno ritmo dopo il grave infortunio, subito proprio poco prima dei sorteggi per gli ottavi. Difficilmente sarà della partita contro i bianconeri, ma guardando il suo stato di forma in questo momento non è nemmeno da escludere l'ipotesi che Depay possa fare un piccolo miracolo.