Un gol di Darmian e una doppietta di Lukaku tiene Antonio Conte ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions. L'Inter vince 3-2 contro il Borussia Monchengladbach, che ha provato a recuperarla con una doppietta di Plea ma non è bastata. L'altra squadra impegnata stasera in Champions era l'Atalanta, che non è andata oltre l'1-1 in casa col Midtjylland e grazie a un gol di Romero - di proprietà della Juve - ha evitato la sconfitta dopo il vantaggio danese firmato da Scholz.