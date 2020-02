1 a 0, tanto è bastato al cinico Lione per liquidare una Juve alquanto appassita. Così, con la testa china per la sconfitta, i bianconeri inizieranno a lavorare verso l'Inter, ma con un occhio e qualcosa di più ancora rivolto alla Champions. Obiettivo ritorno, per passare il turno, ma soprattutto per tornare a vincere. Infatti, la partita persa ieri sera non solo aggrava la situazione dei bianconeri, ma mette fine ad una striscia aperta che Maurizio Sarri stava portando avanti da quasi due anni: 22 gare senza sconfitte nelle competizioni europee, da Londra a Torino, dal Chelsea campione di Europa League alla Juventus, che ora si gioca il passaggio del turno in svantaggio.