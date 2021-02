Ieri sera il Real Madrid ha beneficiato di un'espulsione eccessiva comminata a Remo Freuler per battere 1-0 l'Atalanta nell'ottavo di finale di andata di Champions League. Ma non contento, il club spagnolo presenterà ricorso contro il cartellino giallo rimediato da Casemiro per un fallo su Duvan Zapata: il brasiliano era diffidato e dunque dovrà saltare il ritorno a Madrid. Come spiega As, infatti, il Real chiederà all'Uefa di usare la prova tv per dimostrare una presunta simulazione di Zapata nel fallo che ha portato all'ammonizione di Casemiro.