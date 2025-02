Champions, l'Italia può ancora avere 5 squadre: la situazione

AFP via Getty Images

L'eliminazione delladalladovuta alla sconfitta nel doppio confronto ai Playoff contro il PSV Eindhoven avrà conseguenze anche in termini di, rischiando di complicare pure la corsa delle italiane per l'accesso alla prossima edizione del torneo continentale. Questo anche perché, oltre alla squadra bianconera, sono uscite anzitempo dalla competizione pure, superate rispettivamente da Feyenoord e Brugge nella fase precedente agli ottavi di finale. Nonostante tutto, però, non è ancora da escludere categoricamente la possibilità che la Serie A abbia cinque posti nella prossima Champions.

La Serie A può avere 5 posti in Champions?

Il Ranking UEFA

Inghilterra, 20.892 - Un posto in più in Champions

Spagna, 19.035 - Un posto in più in Champions

Italia, 18.187

Portogallo, 16.050

Germania, 16.046

Questo perché, se si considera il sorteggio, all'Italia non è andata così male. A regalare speranze, inoltre, ci sono gli scontri diretti tra le spagnole e il duello tra Liga e Premier: Real Madrid-Atletico Madrid porterà sicuramente 5 punti al campionato iberico, ma con due sfide differenti si sarebbe potuti arrivare a 10. Importante anche il match tra Real Sociedad e Manchester United, che porterà all'eliminazione di una delle due squadre. Occhio, poi, a dare per scontate alcune partite, come Barcellona-Benfica e Tottenham-Az.Allo stesso tempo, ovviamente, le italiane dovranno avanzare nelle rispettive competizioni, ma anche in questo caso il sorteggio è risultato tutto sommato benevolo:, affronteranno infatti rispettivamente Feyenoord, Viktoria Plzen, Athletic e Panathinaikos.Questa al momento la situazione del Ranking UEFA: