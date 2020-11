La Juventus grazie alla vittoria per 2-1 di ieri sera sul Ferencvaros ha raggiunto l'aritmetica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, addirittura con due giornate di anticipo. Ma la Juve è seconda alle spalle del Barcellona, che quindi è anch'esso già qualificato, grazie al contemporaneo successo per 4-0 a Kiev contro la Dinamo. La classifica del gruppo G ora recita: Barça 12 punti, Juve 9, Dinamo e Ferencvaros appaiate a quota 1. Certo, che fosse un girone molto "diviso" nei valori tra i due top team e le due squadre di caratura inferiore era chiaro alla vigilia, ma addirittura i giochi qualificazione sono già chiusi alla 4^ giornata. Ma le battaglie non sono finite: c'è quella tra bianconeri e blaugrana per il primo posto, che ha una ricaduta sui sorteggi degli ottavi, e quella per il terzo, ossia per l'Europa League, tra la formazione ucraina e quella ungherese.