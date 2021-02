DAL SITO UFFICIALE DELLA UEFA (in vista dell'andata degli ottavi di Champions)





Oggi ha 36 anni, ma ha lo smalto di un ragazzo. Cristiano Ronaldo torna nella sua terra natìa per affrontare il Porto con la maglia della Juventus. Storicamente Ronaldo non mostra la miglior versione di sé contro le squadre portoghesi (solo 4 gol in 12 partite Uefa) ma il fuoriclasse lanciato dallo Sporting Lisbona ama le sfide. Il Porto è imbattuto da 467 minuti in Champions League. Riuscirà a fermare anche il figlio prediletto del calcio portoghese?