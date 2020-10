1









Myrto Uzuni e Sergiy Rebrov. Due uomini che hanno fatto 'grande' il Ferencvaros - il primo in attacco e il secondo in panchina - tornato ai gironi di Champions dopo venticinque anni. Con la Juventus? Una storia di decenni, vecchia da immagini in bianco e nero. Tra le due ci sono stati sette precedenti, quattro nella Coppa dell'Europa Centrale del 1932 e 1938. con due vittorie Juve, un pari e una vittoria Ferencvaros. Tre in Mitropa Cup, due nel 1962 e uno nel 1965, con una vittoria a testa e un pari.



Formazione tipo 4-3-3: Dibusz; Lovrencsics, Botka, Blazic, Heister; Kharatin, Siger, Somalia; Uzuni, Zubkov, Nguen