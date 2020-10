È lo scadere del primo tempo di Salisburgo-Lokomotiv Mosca, debutto stagionale nella fase a gironi di Champions League per le due squadre. La Lokomotiv è avanti 0-1, c'è un calcio d'angolo per i padroni di casa. Dominik Szoboszlai si fa dare il pallone fuori dall'area e disegna una traiettoria celestiale che s'infila sotto la traversa scavalcando il portiere. Pareggio, gol capolavoro per l'enfant prodige ungherese. Un classe 2000 che sta iniziando la sua terza stagione da professionista. Si sa, l'universo Red Bull nel calcio premia i giovani di qualità e li fa esplodere giovanissimi.

PISTA ABBANDONATA - La Juventus ha avuto per lungo tempo nel mirino Szoboszlai. Addirittura lui si trovava nel "pizzino" di Fabio Paratici lasciato in un ristorante a gennaio 2019, insieme tra gli altri a Demiral e Chiesa. Poi però il disinteressamento quest'estate: troppo poco maturo ancora e troppo costoso. Per la Juve "in crisi" di quest'anno, 25 milioni cash senza dilazionamenti o contropartite erano troppi. Curiosamente, dal Salisburgo è uscito un altro giocatore di enorme talento che la Juventus si è fatta sfuggire: Erling Haaland.