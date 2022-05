Intervenuto ai microfoni del portale Sportske Novosti, Aleksander Ceferin ha parlato anche della possibilità di introdurre le Final Four di Champions League. Ecco il suo pensiero: "È una buona idea, ma si perde qualche partita. Non giochi in casa e fuori, e ci sono meno gare per i detentori dei diritti TV. È troppo presto per condividere nuove idee con i media, ma ci sono piani per il futuro".