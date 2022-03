Intervenuto nel post-partita di Champions League su Sky Sport, Fabio Capello non ha risparmiato una severa critica nei confronti di Gigio Donnarumma, protagonista dell'errore che ha spianato la strada al pareggio (e alla rimonta) del Real Madrid. "15 minuti di regalo da parte del PSG che aveva la partita in mano. Poi hanno voluto esagerare, volevano umiliare il Real Madrid al Bernabeu. Ancelotti? Camavinga ha fatto giocare meglio il Real Madrid e l'avanzamento di Modric ha fatto sì che gli spagnoli riprendessero in mano il gioco, Carletto ha fatto le scelte giuste: mi ha sempre detto che Benzema è molto forte, aveva ragione. Il Psg? Difficile riprendersi dopo aver preso sottogamba una partita, per un allenatore è difficile: quando le mie squadre si rilassavano mi arrabbiavo tantissimo. Non so come Donnarumma ora come se la passerà a Parigi, ma l'eliminazione è sua. Quello di Benzema su di lui è fallo solo in Italia, non in Europa".