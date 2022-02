Arriva dall'Inghilterra un'autentica bomba per il futuro della Champions League, che potrebbe spegnere definitivamente qualsiasi progetto di creazione di nuove competizioni come la quasi defunta Superlega, tuttora sostenuta da Juventus, Barcellona e Real Madrid. Il Times ha infatti diffuso il contenuto di una lettera firmata dal presidente del PSG - ma anche dell'Eca - Nasser Al Khelaifi in cui svela i nuovi accordi commerciali trovati e sottoscritti dalla Uefa per i ricavi commerciali e da diritti tv per il triennio 2024-27 che vedranno una doppia sostanziale ma importante rivoluzione.



Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la prima base di partenza sono le cifre, garantite dalle due agenzie trovate dalla Federcalcio europea, la svizzera Team Marketing e Relevent Sports, che venderanno rispettivamente i diritti tv nel mercato Europeo e quello Usa. Un accordo che, spiega Al Khelaifi, porterà 15 miliardi di euro garantiti nelle casse dei club, 5 miliardi all'anno da suddividere fra i protagonisti. C'è però di più, perché rispetto ad oggi Uefa ed Eca hanno trovato un accordo per garantire ai club un maggior potere decisionale dato che a tutti gli effetti, conferma Al Khelaifi, "i club saranno partner alla pari con la Uefa e si portà massimizzare il valore collettivo e ridurre i costi".



Proprio la gestione degli introiti della Champions è sempre stata alla base delle critiche arrivate nei confronti della Uefa da parte sia dei club che hanno fondato la Superlega, ma anche di altri non inclusi nel progetto come il Napoli. E da Al Khelaifi arriva la stoccata finale ad un progetto divisorio: "Eca e Uefa insieme hanno ottenuto più di quanto avrebbero ottenuto separatamente e per questo l'intero calcio europeo è più forte".