La Juventus gioca in casa il ritorno degli ottavi di Champions e ospita un Lione che ha giocato l’ultima partita ufficiale l’8 marzo scorso. Vola basso l’«1» bianconero, a 1,56, ma la vittoria, visto l’1-0 per i francesi all’andata, basterà soltanto se non sarà di misura. Alla Juve andrebbe bene, ad esempio, un 2-0, che su Stanleybet.it è anche il risultato più probabile, assieme all’1-0 che porterebbe le squadre ai supplementari, a 6,25. Il pareggio, dato a 4,01, riporta agipronews, sarebbe un pass sicuro per la squadra allenata da Rudi Garcia, quale che sia il punteggio, mentre la vittoria esterna sarebbe un colpo da 6,00.