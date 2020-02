Primo round degli ottavi di Champions League. Vincono Borussia Dortmund e Atletico Madrid, rispettivamente contro Psg e Liverpool. Il Borussia Dortmund firma l'impresa negli ottavi di finale di Champions e si impone per 2-1 sul Psg di Tuchel. La squadra di Favre ribalta così i pronostici della vigilia e vola grazie alla doppietta di Erling Haaland che annulla il momentaneo pareggio di Neymar.



Finisce 1-0 per la squadra di Simeone, che parte forte e al 4’ sblocca la gara grazie al gol di Saul Niguez. Il Liverpool cerca il pareggio e va vicino in diverse occasioni, senza successo. I Colchoneros difendono il vantaggio fino al 90', prepando cosi la gara di ritorno perfetta ad Anfield. Il ritorno è previsto per l’11 marzo e si riparte dall’1-0 per l’Atletico Madrid.