Dopo il deludente pareggio casalingo contro lo Slavia Praga - unico vero passo falso di quest'inizio di stagione - l'Inter si è rituffata in Champions League, prima di concentrarsi di nuovo sul campionato e sulla super-sfida dal sapore di Scudetto in programma domenica sera contro la Juve. Alle 21.00, i riflettori del Camp Nou si sono accesi su Barcellona-Inter, seconda gara del gruppo F. E' finita 2-1 per gli spagnoli, in Catalogna: un super Suarez ha ribaltato i nerazzurri e l'iniziale vantaggio firmato Lautaro Martinez.