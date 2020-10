Domani sera all'Allianz Stadium la Juventus e il Barcellona si sfideranno per la seconda giornata della Champions League 2020-2021. Mentre in questo momento Ronald Koeman e Miralem Pjanic stanno parlando ai media nella conferenza stampa della vigilia, il resto del gruppo blaugrana si è recato nell'hotel di Torino dove alloggerà in vista della partita di domani (calcio d'inizio alle ore 21). Noi de Ilbianconero.com vi stiamo documentando l'arrivo del Barça in albergo attraverso materiale video in cui potete vedere Messi & Co.