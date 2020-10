Mercoledì la Juventus riceverà all'Allianz Stadium il Barcellona per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Ma in Catalogna pensano già alla sfida di ritorno, in programma al Camp Nou l'8 dicembre, ultima giornata del girone. Ieri vi abbiamo informato della pratica già inoltrata per chiedere al governo spagnolo di poter ammettere i tifosi per il match, e oggi dall'agenzia EFE arrivano le dichiarazioni di Gerard Figueras, ​segretario generale dello sport della Generalitat de Catalunya: "Per la partita con la Juve, a meno che non si aggravi la situazione epidemiologica, i protocolli potrebbero essere pronti per avere un pubblico al Camp Noi".