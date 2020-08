L'Atalanta si affaccia sulla storia: questa sera affronterà il Psg nei quarti di finale di Champions League. Prima tappa delle - nuove - Final Eight decise dalla Uefa per concludere la competizione dopo il lockdown. I nerazzurri sono la grande sorpresa, gli occhi di tutta Europa sono puntati sulla squadra di Gasperini: da una parte il Papu, dall'altra Neymar, Tuchel con Icardi e Gasp con Zapata. Mbappé in panchina perché a mezzo servizio. Atalanta-Psg, i nerazzurri vogliono scrivere la storia: si parte!



