Quando ci saranno i sorteggi della Champions League? Mancano cinque giorni all'avvio del campionato, ma ben dieci al sorteggio dei gironi europei. Appuntamento al 29 agosto: a Montecarlo, e precisamente al Grimaldi Forum, troviamo una Juve testa di serie, e cioè in prima fascia. La seconda è chiaramente un'incognita: c'è il rischio che venga abbinata a Real Madrid o Atletico. Attenzione anche al Tottenham, anch'esso iscritto nella seconda lista. La prima partita? Il 17 settembre. Tutto sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport e in chiaro sui canali Mediaset, possibilità di streaming su SkyGo.