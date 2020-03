2









La Champions pure a ferragosto. Uefa, Eca e tutte le Leghe Europee non hanno intenzione di indietreggiare: la sensazione, tra le pagine del Corriere dello Sport, è che si farà di tutto per chiudere questa stagione. Se il Coronavirus permetterà di riprendere a giocare in sicurezza solo a inizio giugno, si andrà avanti pure oltre la metà d'agosto. Per intenderci: questa stagione deve necessariamente essere conclusa.



DATE - Non esistono date limite. La Uefa ha posto un paletto: le leghe impegnate in Europa devono seguire un unico schema per non creare una concorrenza sleale. Se passerà la linea della Champions fino a ferragosto, i campionati 2020-21 riprenderanno nel weekend del 12-13 settembre, ma si concluderanno entro il primo giugno 2021, coi giocatori liberi per l'Europeo e la Copa America.