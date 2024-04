sui quarti di finale diin programma tra oggi e domani. L', infatti, ha minacciato attacchi contro gli stadi che ospiteranno le gare di andata attraverso l'organo mediatico Al Azaim: in una foto degli impianti in cui si giocheranno le partite di questa settimana - Emirates Stadium a Londra, Parco dei Principi di Parigi, Civitas Metropolitano e Santiago Bernabeu a Madrid - campeggia la scritta 'Kill them all', 'Uccideteli tutti'. Lo riferisce lo spagnolo Onda Cero e ne danno notizia diversi media spagnoli.Secondo Marca, la polizia spagnola sarebbe al corrente da giorni del rischio attentati, già emerso in altre occasioni, e non ci sarebbero cambiamenti programmati per: per quest'ultima il Ministero dell'Interno ha già preso contromisure di sorveglianza speciali perché è ritenuta gara ad alto rischio a prescindere.Una minaccia di questo tipo era andata a toccare anche la finale ditra, con la UEFA che decise di far chiudere il tetto delper scongiurare il rischio di possibili azioni di droni dall'alto.