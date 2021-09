La Juventus ha cominciato molto bene la Champions League vincendo 3-0 sul campo del ​Malmö. Certo, un avversario non irresistibile, specialmente se confrontato con quelli affrontati dalle milanesi che hanno perso contro Liverpool e Real Madrid."La Juventus ha vinto in scioltezza in Champions, chiudendo subito la pratica con 3 gol. Ed è stata brava, perché le gare comunque vanno vinte sul campo,(rispettivamente, sconfitta con lo Young Boys e pareggio col Bruges, ndr). La Champions, del resto, è fatta anche di dettagli, come dice Mourinho".