Champions League sotto "attacco". Il coronavirus preoccupa ancora e così la massima competizione europea rischia, soprattutto per i molti casi in Portogallo. Lo riporta il Corriere della Sera, che scrive: "La finale a otto programmata ad agosto in Portogallo rischia di saltare a causa delle misure di confinamento rientrate in vigore a Lisbona. «Speriamo che tutto vada bene e che sia possibile organizzare il torneo in Portogallo. Al momento, non c’è motivo di pianificare un piano B», ha assicurato un portavoce della Uefa".

La Juve non ha ancora il posto assicurato per la fase finale della competizione, perché dovrà giocarsi il ritorno della sfida contro il Lione tra il 7 e l'8 agosto partendo dall'1-0 per i francesi.