Il Manchester City prende tempo. Come riporta l'Associated Press, il club inglese - deferito dalla Uefa per potenziali violazioni delle regole sul Fair Play Finanziario - ​, si è rivolto tramite i suoi legali al TAS per bloccare il procedimento passato alla camera arbitrale della Uefa. Una mossa che serve a evitare la squalifica ma anche, probabilmente a prendere tempo. Dall'eventuale squalifica potrebbe dipendere il futuro di Guardiola che, tuttavia, ha più volte ribadito la sua volontà di non voler lasciare il suo attuale club.