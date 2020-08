Tra le squadre italiane qualificate alla prossima Champions League 2020/2021, la Juventus è l'unica testa di serie. I bianconeri sono in prima fascia insieme alle altre cinque squadre che hanno vinto i loro campionati: Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Psg e Zenit, alle quali bisognerà aggiungere la vincente della Champions League e dell'Europa League. Se una tra Juve, Real e Bayern dovessero vincere la Champions, salirebbe il Bruges in prima fascia. C'è un'ipotesi, estrema, con cinque italiane in Champions: potrebbe succedere se il Napoli vincesse quest'edizione della Champions e la Roma l'Europa League; in quel caso le due squadre si qualificherebbero per la prossima Champions e la Lazio "retrocederebbe" in Europa League.