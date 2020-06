Mercoledì la Uefa ratificherà ufficialmente tutte le date per la ripresa, ma non solo. Come riporta Sky Sport, infatti, c'è anche il periodo del sorteggio per la prossima edizione della Champions League: a metà luglio, a Nyon, si estrarranno dalle urne i nomi delle squadre per la stagione '20-'21. Si tratta di un inedito, infatti, con molti campionati ancora da concludere, non si estrarrà la squadra, ma il piazzamento (es. 1^ italiana, 3^ tedesca, ecc...). Per la prima volta, quindi, si potrà conoscere il tabellone della prossima Champions League senza ancora avere il quadro completo delle squadre partecipanti.