Chi ha detto che l'età è un limite? Basta guardare Clarence, che si dimostra ancora in formissima battendo niente meno che Cristiano Ronaldo in una sfida di fitness: l'ex centrocampista e allenatore del Milan, che lo scorso 1° aprile ha compiuto 44 anni, ha accettato la sfida #livingroomcup e si è esibito in 143 addominali in 45 secondi, uno in più del campione portoghese della Juventus. Da Seedorf la dimostrazione che con la costanza negli allenamenti si può mantenere una forma fisica invidiabile anche avanzando d'età.