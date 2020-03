“Grazie Cecilia Salvai e Lisa Alborghetti, accetto la sfida”. Così Barbara Bonansea ha colto la challange del sito Chefaticalavitadabomber, iniziativa volta raccogliere donazioni da destinare agli ospedali italiani impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. La sfida consiste nel palleggiare con qualsiasi oggetto trovato nelle proprie case. L’attaccante della Juventus Women è rimasta sobria scegliendo come oggetto un normalissimo pallane, ma l’esecuzione è originale: quattro palleggi sospesa in aria, tenendosi aggrappata a due corde. Sfida accettata, eseguita e girata poi a Martina Rosucci, Daniele Rugani e il Gallo Andrea Belotti.