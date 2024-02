Laè preparata a intentare una causa contro l'richiedendo un risarcimento per danni derivanti dalle azioni intraprese dall'organismo di governo del calcio europeo per contrastare il lancio del suo nuovo torneo previsto per il 2021. Secondo informazioni ottenute da Calcio e Finanza da fonti affidabili, la richiesta di risarcimento danni potrebbe raggiungereProsegue Calcio e Finanza: La somma – a cui si è arrivati attraverso un’analisi strutturata, basata su discussioni preliminari con diversi esperti – è stata definita prendendo in considerazione un ritardo di tre o quattro anni nel via della nuova competizione, a causa delle regole restrittive e delle minacce di sanzioni a livello economico che hanno bloccato la nascita del torneo nell’aprile del 2021. Un progetto che ha poi ripreso vigore – seppur con un format diverso – a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha stabilito in maniera inequivocabile la posizione di monopolio della UEFA nell’ambito organizzativo delle competizioni calcistiche in Europa.