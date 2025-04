C&F - Scommesse illegali, Tonali: 'Mi ha iniziato un ex arbitro, avevo un debito di mezzo milione'

Getty Images

"Chi mi ha iniziato alle scommesse è statoche è del mio paese, è andato a scuola con mia sorella e all’epoca faceva l’arbitro". È la confessione diai pm, risalente al 17 ottobre 2023 e dunque a un periodo in cui l'indagine era ancora in corso, per poi essere trasmessa al capoluogo lombardo.Come riportato da Calcio e Finanza, il verbale di interrogatorio, così come quello di Nicolò Fagioli, è contenuto negli atti dei pm di Milano, che hanno portato al sequestro da oltre 1,5 milioni di euro sul presunto giro di scommesse illegali e a cinque richieste di domiciliari, tra cui quella per Tommaso De Giacomo, presunto "coordinatore".

La confessione di Tonali sulle scommesse

L'indagine sui gruppi Whatsapp

"In merito alle scommesse che avvenivano per il tramite di Marinoni (indagato, ndr) all’inizio la scommessa non funzionava come l’ultimo periodo, ma mi avvalevo di un applicativo “Snai”, poi inviavo con WhatsApp a Pietro Marinoni la scommessa e quest’ultimo andava in agenzia (…) questo sistema è andato avanti fino al 2020 quando è nato “worldgame365” che poi nel corso del tempo ha cambiato denominazione ma l’operatività era la stessa (…) questo sito non era accessibile a tutti ma era necessario ricevere un link per potervi accedere, il quale mi è stato inviato per la prima volta da Marinoni...Non mi è stato mai richiesto il saldo del debito con delle minacce, ma mi hanno proposto il saldo in forma rateale. Sono arrivato ad avere un debito nei loro confronti di 500.000 euro. Il loro obiettivo era di farmi continuare a scommettere, non mi hanno mai sollecitato alcun pagamento", ha spiegato Tonali ai pm.Al centro delle indagini, passate per le analisi dei telefoni sequestrati anche a Fagioli e Tonali nell’inchiesta torinese, pure una serie di gruppi Whatsapp: "Si rappresenta che Tonali, Fagioli e Marinoni avevano anche un gruppo WhatsApp all’interno del quale si organizzavano per il pagamento dei debiti di gioco", scrivono i Pm.