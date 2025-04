C&F - Piazza Affari è la migliore in Europa: giornata positiva anche per la Juventus

POOL/AFP via Getty Images

Giornara positiva per la Borsa di Milano che fa registrare il miglior rialzo in Europa con il FTSE MIB che chiude a +2,39% a 35.843 punti. Lo spread tra Btp e Bund si è allargato a 118,3 punti e anche il rendimento del decennale italiano è salito e si portato al 3,71%.Come analizzato da Calcio&Finanza, è stata una giornata positiva per Stellantis (+6,46%) con la potenziale tregua sui dazi per le auto annunciata dal presidente USA, Donald Trump, e dopo le parole del presidente John Elkann all’assemblea degli azionisti odierna. Il titolo del gruppo automobilistico ha così raggiunto gli 8,319 euro per azione con una capitalizzazione di mercato pari a 23,88 miliardi.



In rialzo anche la Juventus

Per quanto riguarda la galassia Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, è stata una giornata positiva anche per laIl titolo del club bianconero ha chiuso una giornata, molto altalenante, in positivo del 5,05% con le azioni che hanno raggiunto i 2,9980 euro ciascuna per una capitalizzazione di mercato di 1,14 miliardi di euro.