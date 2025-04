CF - Nuova società per Antonio Conte e il fratello: sede a Torino

Getty Images

Antonio Conte amplia i suoi orizzonti imprenditoriali con la nascita della Restate Srl, una nuova società fondata insieme al fratello Daniele lo scorso 1 aprile a Torino. L’iniziativa è stata formalizzata davanti a un notaio del capoluogo piemontese, dove entrambi risultano residenti, nonostante l'attuale impegno del tecnico alla guida del Napoli. Una scelta non inedita per Conte, che già ai tempi dell’Inter aveva mantenuto la residenza torinese.Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha consultato i documenti ufficiali dell’operazione, la Restate Srl si configura come una holding multifunzionale, destinata a operare su più fronti del mondo economico e sportivo. I due fratelli Conte detengono una quota del 50% ciascuno, condividendo controllo e direzione strategica dell’azienda.

L’oggetto sociale della Restate Srl è ampio e ambizioso: prevede l’assunzione, la detenzione e la gestione di partecipazioni in altre società, sia italiane che estere, e l’offerta di servizi di coordinamento tecnico e finanziario alle stesse. Ma non solo: tra le attività figurano anche l’acquisto e la gestione di beni immobili, la prestazione di servizi commerciali e amministrativi e, soprattutto, l’acquisizione e gestione dei diritti d’immagine.Proprio quest’ultimo aspetto rivela una particolare attenzione verso il brand "Conte", sempre più solido e riconoscibile a livello nazionale e internazionale. La nuova struttura sarà inoltre attiva nel settore delle sponsorizzazioni, pubblicità, pubbliche relazioni e promozioni sportive, creando un ponte diretto tra calcio giocato e business.Con questa mossa, Antonio Conte non solo rafforza la propria presenza fuori dal campo, ma si posiziona con decisione nel panorama della sport industry, seguendo una tendenza sempre più comune tra allenatori e calciatori di alto profilo.