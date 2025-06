CF - Juventus, la nuova maglia varrà 80 milioni di euro: i dettagli delle cifre e il confronto con Inter e Milan

Lalavora in campo e fuori, non solo per quanto riguarda il mercato ma anche per i grandi accordi economici con i vari sponsor. Da qualche settimana è stato ufficializzato come nuovo main sponsor di magliaLe novità in questo senso però non finiscono e infatti come raccontato, la Juventuscome sponsor tecnico, attualmente in scadenza nel 2028.Adidas si unirà allaLl’incasso annuale per il club bianconero dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 40 milioni annui. Una cifra lontana rispetto all’accordo siglato qualche anno fa che garantiva circa 55 milioni di euro (ammontare che è stato rivisto al ribasso come detto in precedenza), ma che rafforza il rapporto tra le due realtà. Ma quanto varrà quindi economicamente la maglia bianconera? I dettagli sommando i vari sponsor e il confronto con le altre big della Serie A.

Juventus, quanto vale la nuova maglia: tutte le cifre degli sponsor

WhiteBIT: 5 milioni

Cygames: 4 milioni

Jeep-Visit Detroit: 28/30 milioni

Adida (nuovo accordo) : 40,8 milioni di euro



Juventus, Milan, Inter: il confronto dei ricavi di maglia

Betsson – 30 milioni di euro

Nike – 21,250 milioni di euro

U-Power – 4,5 milioni di euro

Gate.io – 6 milioni di euro

Emirates – 19 milioni di euro

Puma – 25,2 milioni di euro

Bitpanda – 5 milioni di euro

MSC – 5 milioni di euro

Oltre alla cifra derivante da Adidas, sulla maglia della Juve c'è la novità legata WhiteBit e il doppio marchio Jeep-Visit Detroit. , più Cygames come retro sponsor. In totale, stando alle cifre a disposizione e come riporta Calcio e Finanza,a stagione a crescere a partire dalla prossima stagione. Cifra divisa così.La Juventus supera sia Inter che Milan, i cui ricavi dagli sponsor di maglia sono inferiori. La maglia dell’Inter, si legge, vale intorno ai 62 milioni di euro (tenendo conto di Betsson, Nike, U-Power e Gate.Io), mentre la maglia del Milan si ferma a circa 54 milioni di euro (con Emirates, Puma, Bitpanda e MSC). Ecco nel dettaglio le cifre incassate dalle due squadre di Milano.