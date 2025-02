C&F - Juventus, il titolo in Borsa sale del 24% in una settimana

Getty Images

Azioni Juve, i numeri della crescita

Lacontinua a guadagnare valore in Borsa, spinta soprattutto dall’ingresso di Tether nel suo azionariato. Oggi, a Piazza Affari, il titolo bianconero ha chiuso con un rialzo del 4,31%, attestandosi a 2,9145 euro per azione.Nell’ultima settimana, come sottolinea Calcio e Finanza, il valore del titolo è aumentato del 24,5%, grazie alle indiscrezioni sull’acquisto di quote da parte di Tether, che hanno scatenato un rally in Borsa. La capitalizzazione del club è così passata dagli 887 milioni di euro del 12 febbraio agli attuali 1,1 miliardi.

La seduta odierna ha visto uno scambio di 2,88 milioni di azioni, un volume nettamente superiore alla media giornaliera degli ultimi tre mesi, pari a 1,33 milioni. Questo incremento riflette il crescente interesse degli investitori per il titolo della Juventus, favorito dall’ingresso di un nuovo partner strategico come Tether.