Juve, l'impatto a bilancio di Djalò

Lasta per completare un colpo di rilievo per il suo reparto difensivo, assicurandosi i servigi di Tiago Djalò , centrale portoghese con un passato nelle giovanili del Milan. Il trasferimento avverrà a titolo definitivo dal Lille, con un investimento stimato di 3,5 milioni di euro più bonus e il 10% di una possibile futura rivendita del giocatore.Si prevede che Djalò firmerà un contratto quadriennale con la Juventus, contribuendo a una spesa ammortizzata di 500mila euro per la stagione 2023/24 e di 1 milione di euro per l'intera stagione successiva, come riporta Calcio e Finanza. Inoltre, si stima che il suo stipendio possa raggiungere 2,5 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a circa 4,63 milioni di euro lordi. Considerando solo la seconda metà della stagione 2023/24, il costo complessivo del giocatore è stimato leggermente oltre 2,81 milioni di euro, crescendo a 5,63 milioni di euro per l'intera stagione 2024/25.