Tom Pitts, il dirigente principale per l'Europa del fondo LionRock, ha dichiarato a Panorama che la documentazione relativa alle società alle Isole Cayman sarà completata entro la fine del mese e che la riconferma sarà pronta. Questa risposta arriva dopo che Panorama aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che la holding alle Isole Cayman, controllata dal fondo e utilizzata per acquisire una quota di minoranza dell'Inter (pari al 31,05%), potesse essere cancellata dal registro delle imprese entro il 31 gennaio.Secondo quanto riportato da Panorama all'inizio di gennaio, l'ufficiale Cayman Island Gazette ha pubblicato un elenco di società che rischiano la cancellazione dal registro delle imprese dell'isola caraibica entro la fine del mese. Tra queste figurano LionRock Zuqiu Limited e LionRock Zuqiu Lp, le quali sono state coinvolte nell'acquisto della quota dell'Inter. Le ragioni di questa cancellazione possono essere attribuite al fatto che la società non è più operativa oppure non ha rispettato gli obblighi legali locali. Tali obblighi sono di natura minima e includono il deposito annuale di una dichiarazione sul rispetto dei requisiti stabiliti e il pagamento di una modesta imposta. Anche la International Sports Capital (Isc) sarebbe inadempiente, con l'ultimo bilancio depositato risalente al 30 giugno 2021. Inoltre, a partire dal maggio di quell'anno, la quota di Isc è stata ipotecata a Oaktree, come riportato da Calcio e Finanza.