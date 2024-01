, acquistando la quota residua dall'imprenditore indonesiano Erick, che uscì dalla scena per una cifra (mai ufficialmente confermata) di 150 milioni di euro. Questa transazione si inseriva nell'ambito della collaborazione in corso con, come riporta Calcio e Finanza.Nel 2019, Calcio e Finanza aveva documentato comeAdesso, secondo quanto riportato da Panorama il 2 gennaio scorso, l'ufficiale Cayman Island Gazette ha pubblicato l'elenco delle società destinate alla cancellazione dal registro delle imprese dell'isola caraibica entro il 31 gennaio.Tra le società destinate alla cancellazione dal registro delle imprese delle Cayman, figuranole stesse che hanno acquisito il 31% dell'Inter. Le ragioni di questa cancellazione, secondo le leggi delle Cayman, possono essere essenzialmente due:In entrambi i casi, si tratta di obblighi minimi, come il deposito annuale di una dichiarazione sul rispetto di determinati requisiti e il pagamento di una modesta imposta. Anche la International Sports Capital sembra essere inadempiente, con l'ultimo bilancio depositato datato 30 giugno 2021. A partire da maggio di quell'anno, la quota di Isc è stata impegnata presso Oaktree.Negli anni precedenti, LionRock aveva ricevuto finanziamenti da investitori che avevano effettivamente scommesso sul club. Il fondo, seguendo uno schema tipico del private equity, aveva raccolto impegni da imprenditori e fondi interessati a partecipare all'operazione Inter. Tra questi c'erano anche investitori italiani, come Mauro Ajani, a capo di Cosmo Pharmaceuticals. Attraverso Cosmo Holding, la famiglia Ajani aveva investito alcuni milioni di euro in titoli emessi da LionRock Zuqiu nel gennaio 2019.