John Elkann: lo stipendio

500.000 euro come salario base.

2.880 euro come fringe benefits.

500.000 euro come bonus sul singolo esercizio.

7,39 milioni di euro come bonus su diversi esercizi.



Andrea Agnelli: nessun compenso

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Il bilancio del 31 dicembre 2023 dimostra unin, raggiungendo la cifra di 4,2 miliardi di euro. Questo risultato positivo è un indicatore della solidità finanziaria e della redditività della holding, che detiene quote di diverse aziende di spicco comeTra le informazioni rilevanti nel rendiconto finanziario, spiccano le remunerazioni di, in qualità di amministratore delegato, e di, sebbene quest'ultimo abbia rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2023, rimanendo in carica fino al 31 maggio dello stesso anno. Le riporta Calcio&Finanza.Le informazioni dettagliate sulle remunerazioni diforniscono una panoramica chiara dei compensi che ha ricevuto come amministratore delegato di Exor e come presidente di Ferrari.Direttamente da Exor, Elkann ha percepito 8,4 milioni di euro nel 2023, rispetto ai circa 4,1 milioni di euro dell'anno precedente. Questo include:Inoltre, Elkann ha ricevuto ulteriori 2,39 milioni di euro come compenso da Ferrari, di cui è presidente.Andrea, l'ex presidente della Juventus e membro del Consiglio di Amministrazione di Exor, non ha ricevuto alcun compenso da Exor né nel 2023 né nel 2022. Tuttavia, ha ricevuto 3.958 euro come componente del CdA della Juventus nel corso del 2023, oltre ad altri compensi per circa 291.000 euro come presidente del club bianconero.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!