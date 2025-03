CF - Dividendi Exor, quanto guadagnano Elkann-Agnelli

POOL/AFP via Getty Images

La Giovanni Agnelli BV, la holding della dinastia Agnelli-Elkann, si prepara a incassare nuovi dividendi grazie ai risultati economici annunciati da Exor per il 2024. La holding distribuirà 0,46 euro per azione, per un totale di circa 108 milioni di euro, di cui 60 milioni destinati proprio alla Giovanni Agnelli BV, principale azionista con il 55,6% delle quote.Come avvenuto negli ultimi due anni, come riporta Calcio e Finanza, la società potrebbe distribuire interamente questi dividendi tra i suoi azionisti. La fetta più importante dovrebbe finire alla Dicembre, storica società controllata da John Elkann, che detiene il 39,7% della Giovanni Agnelli BV, con un potenziale incasso di 23,9 milioni di euro. Seguono gli altri rami della famiglia, tra cui Maria Sole Agnelli (6,7 milioni), Andrea e Anna Agnelli (5,1 milioni), Giovanni Nasi (5,2 milioni) e altri eredi della dinastia.

La suddivisione dei dividendi

Dicembre (John Elkann e eredi Giovanni Agnelli) – 39,7%: 23,9 milioni di euro

Maria Sole Agnelli – 11,2%: 6,7 milioni

Andrea e Anna Agnelli – 8,9%: 5,1 milioni

Giovanni Nasi – 8,7%: 5,2 milioni

Laura Nasi-Camerana – 6%: 3,6 milioni

Cristiana Agnelli – 5,05%: 3,0 milioni

Susanna Agnelli – 4,7%: 2,8 milioni

Clara Nasi-Ferrero di Ventimiglia – 3,4%: 2,0 milioni

Emanuele Nasi – 2,5%: 1,5 milioni

Clara Agnelli – 0,28%: 169 mila euro

La Giovanni Agnelli BV ha come principale investimento Exor, che nel corso degli anni ha ampliato il proprio raggio d’azione puntando su settori strategici come moda, tecnologia e salute, senza tralasciare le storiche partecipazioni in Juventus, Ferrari, Stellantis, CNH e Iveco.