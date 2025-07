C&F - David-Juventus, l'impatto dell'operazione sul bilancio

David-Juve, l'impatto a bilancio dell'operazione

Laè pronta a dare il benvenuto a Torino a Jonathan David , l'attaccante canadese classe 2000 sul quale si è scelto di puntare per i prossimi anni nell'ottica di concretizzare a breve la cessione di Dusan Vlahovic, ormai considerato fuori dal progetto per ragioni tecniche ed economiche, in attesa poi di capire se si riuscirà a trattenere Randal Kolo Muani. Un colpo importante, a parametro zero ma vincolato al pagamento di un bonus alla firma al giocatore e di ricche commissioni al suo entourage (si parla di 15 milioni di euro).

David dovrebbe firmare un contratto quinquennale guadagnando 6 milioni di euro netti all'anno, più 2 di bonus. Se le cifre saranno confermate, come spiega Calcio & Finanza, la quota ammortamento per l’operazione sarà pari a 3 milioni di euro. A questa si aggiungerà lo stipendio lordo, pari a 11,1 milioni di euro circa. Sulla base di queste informazioni, il costo complessivo per la stagione 2025/26 del calciatore sarà pari a 14,1 milioni di euro.