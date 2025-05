Getty Images

C&F - Caso Cristiano Ronaldo: oggi nuova udienza sul ricorso della Juventus

Redazione BN

2 ore fa

Andrà in scena oggi, come riferito da Calcio&Finanza, la nuova udienza relativa al caso giudiziario che vede coinvolti la Juventus e Cristiano Ronaldo, ex calciatore bianconero che ha vestito la maglia del club piemontese tra il 2018 e il 2021. La battaglia legale è legata alla mancata corresponsione delle mensilità che erano state differite nell’ambito della manovra stipendi, risalente all’epoca dell’emergenza Covid.



Dopo il rinvio rispetto alla prima data del 20 marzo scorso, la nuova calendarizzazione del procedimento portato avanti dalla quinta sezione lavoro è stata fissata per il 14 maggio 2025 con inizio alle ore 11.00.