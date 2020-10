L’impressionante trasferimento di Amad Diallo Traorè al Manchester United nell’ultimo giorno di mercato (sbarcherà in Inghilterra a gennaio), per circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha sicuramente rubato la scena. Il nuovo Kulusevski questa volta è andato all’estero, fuga di cervelli, o meglio, talenti per un esterno che ha soli 18 anni. Nonostante la grandezza dell’operazione, l’ivoriano non rientra neanche nel podio delle cessioni più onerose di giocatori Under 19. La classifica, stilata con i dati di Transfermarkt, colloca al terzo posto Bastoni, sempre dalla Dea all’Inter per 31,1 milioni, al secondo Marquinhos dalla Roma al Psg per 31,4 ed infine proprio lui, Dejan Kulusevski, ancora una volta dall’Atalanta alla Juventus per 35 milioni più 9 di bonus.