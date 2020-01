Nessun club ha incassato più della Juventus negli ultimi 20 anni. Come riporta il sito specializzato Transfermarkt,Seguono Monaco (1.22), Atletico Madrid (1,17), Chelsea e Benfica (1,16). Un dato, quello sugli incassi dalle cessioni, che cozza con l'attuale difficoltà del club bianconero di cedere giocatori e soprattutto di fare cassa. Mattia Perin è partito in prestito verso il Genoa, Pjaca andrà via in prestito con diritto di riscatto a poco più di 12 milioni di euro, per Emre Can, al momento, sono arrivate solo offerte al ribasso che non accontentano i bianconeri. Negli ultimi 20 anni però sono fioccate le cessioni record: da Zidane a Pogba, gli affari in uscita più importanti della Juve nella nostra gallery.