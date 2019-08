Oggi si chiude il mercato in Premier League e Fabio Paratici sta trattando per chiudere diverse cessioni. Daniele Rugani piace all'Arsenal che ha messo sul piatto un'offerta di prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. I bianconeri però non sono convinti mentre il calciatore non vuole i Wolves. Anche Matuidi piace in Premier, così come Mario Mandzukic. In queste ore la Juve sta trattando la sua cessione allo United. Infine c'è Khedira che piace sempre ad Arsenal e Wolves.