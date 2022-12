Tra i giocatori a rischio cessione in casa Juve c'è da tempoLo statunitense, tornerà a breve alla Continassa dopo il Mondiale in Qatar. Su di lui, come raccontato in passato ci sono diversi club, sia di Premier League ma anche di Bundesliga come ad esempio il Borussia Dortmund. Secondo SportMediaset però, l'incertezza legata al rientro dinelle rotazioni, visto che isaranno impegnati su tre fronti.