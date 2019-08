di Andrea Giorgetti

In questa strana estate di calciomercato è assolutamente indispensabile non dare nulla per scontato. Ciò che un attimo sembra, l’attimo dopo potrebbe non essere. Quel che ora non pare, invece, potrebbe diventare. Il primo amore estivo della Juventus risponde al nome di Federico Chiesa. Ad inizio giugno l’esterno della Fiorentina aveva trovato un accordo con la società bianconera e, in cuor suo, non stava nella pelle pur di diventare un nuovo giocatore della Juventus. Purtroppo per Chiesa, e per i tifosi bianconeri, l’accordo è coinciso con il cambio di proprietà in casa Fiorentina. Rocco Commisso ha utilizzato l’affaire Chiesa come discorso d'insediamento da neo Presidente della Fiorentina ribadendo, come un mantra, l’incedibilità del gioiellino nativo di Genova. Non sono sfuggiti alla stampa ed ai tifosi i musi lunghi del campioncino azzurro durante la tournée americana dei toscani. Chiesa si vedeva già in bianconero, invece. Invece, e qui occorre fare un passo indietro e tornare all’incipit di questo pezzo, anche quel che ora non pare, potrebbe accadere. Perché nonostante il muro eretto da Commisso, la Juve vuole fortemente l’attaccante. La difficoltà di giungere ad un accordo con i viola non ha intaccato la volontà della dirigenza che, al contrario, ha studiato una nuova strategia per fare suo il gioellino.



QUOTA 80 - Ottanta milioni è la somma che la Juventus ha intenzione di reperire sul mercato prima di sferrare l’attacco decisivo a Federico Chiesa. In questo senso, la cessione di Moise Kean (all’Everton per 30 milioni di euro) è l’ultima di una serie di operazioni da leggere in quest’ottica. In precedenza, la Juve ha perfezionato i trasferimenti di Riccardo Orsolini (al Bologna per 15 milioni di euro), di Emil Audero (alla Sampdoria per 20 milioni di euro), di Rogerio (al Sassuolo per 6 milioni di euro), di Leonardo Mancuso (all’Empoli per 5 milioni di euro), senza dimenticare Alberto Cerri (ceduto al Cagliari per 9 milioni di euro) ed Andrea Favilli (passato al Genoa per 7 milioni). Buona parte di questi ricavi saranno destinati all’affare Chiesa. Nel frattempo, le operazioni in uscita della Juventus non sono ancora finite: resta caldo il fronte Mandzukic-Manchester United (al quale si potrebbe aggiungere anche Matuidi) e quello Rugani-Arsenal senza dimenticare, anche in questo caso, i contatti avviati tra i Gunners e Sami Khedira. Le operazioni legate al mercato inglese avranno uno sviluppo a brevissimo termine: fine contrattazioni alle ore 17.00 dell’8 agosto prossimo. Il mercato italiano, invece, sarà di più lungo respiro (chiusura al 2 settembre) e non mancheranno le occasioni per poter chiudere altre operazioni in uscita. Qualcosa ci induce a pensare che la Juve tenterà il colpo Chiesa fino all’ultimo minuto utile. La Juve, come Reagan, potrebbe esortare Rocco Commisso, novello Gorbachev, a buttare giù quel muro. Con 80 milioni di motivi, l’operazione sarebbe più facile.