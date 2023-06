Massimiliano Allegri nei prossimi giorni potrà dedicarsi al nipotino e a tutto il resto fino al 10 luglio, data di ripresa della nuova stagione alla Continassa, e limite fissato per il rientro di tutti. Ma la stagione dovrà iniziare ad essere programmata prima, superando soprattutto l'attuale tensione che si vive negli ambienti bianconeri. Nei prossimi giorni, scrive la Gazzetta, non è previsto alcun incontro tra l’allenatore e la dirigenza perché un primo appuntamento c’è già stato: prima del weekend Allegri ha avuto una riunione con Francesco Calvo, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Matteo Tognozzi e alcuni osservatori.- Prima di tutto vendere. Anche i pezzi pregiati in caso di grandi offerte, ma non solo. Da Kulusevski, Arthur, Zakaria a McKennie, Rovella e Luca Pellegrini, sono tanti i nomi in ballo, su cui verranno fatte nuove valutazioni. Tanto il lavoro per Manna, attuale responsabile della Next Gen che lavora già a stretto contatto con Calvo e Cherubini, in attesa di Giuntoli. E poi c'è il capitolo giovani. Sì, perché se gli acquisti si faranno solo in seconda battuta, tra le valutazioni da fare ci sono anche quelle relative alle valutazioni degli U23. L'input è quello di valorizzarne almeno 4-5, come è già stato fatto nella stagione appena conclusa. Le nuove leve verranno testate durante la tournée americana e tra queste potrebbe esserci anche Kenan, stellina turca della Primavera che ha già debuttato in Next Gen, si legge sulla Rosea.