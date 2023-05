Come racconta Gazzetta,ha voluto fortemente la Juventus nel gennaio 2022, preferendola anche all’Arsenal, ma nel calcio tutto può cambiare in fretta. E l’entourage di Dusan è stato oggetto di diversi sondaggi in questi mesi. A dimostrazione che i problemi fisici e una vena realizzativa sotto le aspettative non hanno fatto passare di moda quello che, fino a poco tempo fa, era considerato la migliore punta Under 25 tra gli umani. Il primo bomber del 2000 dopo l’extraterrestre Haaland, ”mister” 51 gol in 45 gare.