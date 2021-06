Sette milioni e mezzo. E' questa la cifra che la Juventus ha incassato dalla cessione di Leonardo Spinazzola alla Roma nell'estate del 2019. Vedendo la prestazione di ieri in Nazionale per i bianconeri può diventare un vero e proprio rimpianto dal punto di vista tecnico. Non economico, perché con il suo addio la Juve ha generato una plusvalenza per un affare totale da 29,5 milioni di euro considerando anche il cartellino di Luca Pellegrini.